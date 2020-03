📷 Étonnant : l'antisèche de Tim Krul pour la séance de tirs au but !

Tim Krul a confirmé, six ans après le Mondial 2014, qu'il était bel et bien un expert ès tirs au but. Le portier néerlandais avait même prévu ... son antisèche pour la séance de ce mercredi au Tottenham Hotspur Stadium !

En sortant les tirs de Parrott et Gedson pour envoyer Norwich City en quarts de finale de la FA Cup ce mercredi soir, Tim Krul a rappelé à tous qu'il était un spécialiste en matière de tirs au but. En 2014, le Néerlandais avait créé la sensation : monté au jeu juste pour la séance de tirs au but en quart de finale face au Costa Rica lors du Mondial brésilien, Krul en avait à l'époque détourné deux également.

Et si son secret était ... un antisèche ? Une image étonnante révèle en effet que le portier de Norwich City avait inscrit sur sa gourde les noms de tous les tireurs de Tottenham ainsi que le côté qu'ils choisissaient habituellement pour leur tentative. Une chose est sûre : c'est efficace ... et après tout, contrairement à un "copion" à l'examen, ce n'est - jusqu'à preuve du contraire - pas interdit !

Tim Krul had all the penalty possibilities written on his water bottle. Preparation is everything. 🤓 #TOTNOR pic.twitter.com/SoSZkV7nk2 — Chris Wise (@chriswisey) March 4, 2020