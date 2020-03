Un joueur de Tottenham monte se battre en tribunes avec un supporter

Le défenseur de Tottenham Eric Dier (26 ans) s'est en effet rué vers les tribunes du Tottenham Hotspur Stadium, à l'issue de l'élimination des Spurs par Norwich (1-1, 2-3 aptb) en huitièmes de finale de la FA Cup, pour y chercher misère à un de ses supporters qui aurait insulté son frère. C'est ce qu'on déduit d'une vidéo lors de laquelle on entend l'Anglais crier "C'est mon frère ! C'est mon frère".

José Mourinho a défendu son joueur en conférence de presse d'après-match : "Je ne serais pas d'accord si le club décidait de sanctionner Dier. Mais ce qu'il a fait est mal et un professionnel n'a pas le droit de se comporter de telle façon", estime le coach de Tottenham dans des propos relayés par la BBC. "Mais c'est probablement ce que n'importe lequel d'entre nous aurait fait".

Full footage of Eric Dier jumping over the stands and going over to confront a fan who was insulting & abusing his brother. Brotherly love, I respect that. pic.twitter.com/5xeSQ8Vj5a