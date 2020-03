Inquiétude toujours à Genk: deux absents pour le déplacement à Ostende?

Hannes Wolf pourrait, à nouveau, être privé de deux titulaires pour le déplacement vital de samedi soir.

Battu par Bruges dimanche dernier, le Racing Genk a abandonné sa sixième place et est désormais (quasiment) condamné au six sur six pour espérer gagner sa place en playoffs 1. Et, parmi les trois derniers candidats au top 6, Genk sera la seule équipe à jouer contre un adversaire pour qui l'enjeu sera aussi vital.

Sans Onuachu et De Norre?

Malines reçoit Eupen, sauvé et qui n'a plus rien à jouer, Anderlecht attend Zulte Waregem, qui a abandonné ses derniers espoirs de top 6 la semaine dernière, tandios que Genk, se déplace sur la pelouse du KVO, qui doit encore assurer son maintien et qui pourrait être porté par l'arrivée d'un nouveau coach.

Avec deux absents côté limbourgeois? Casper De Norre et Paul Onuachu avaient tous les deux loupé la réception de Bruges, dimanche dernier, ils sont encore très incertains pour le déplacement de samedi soir. Hannes Wolf croise les doigts.