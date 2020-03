Un Charleroi impérial inflige à La Gantoise sa première défaite à domicile de la saison

Le choc de la soirée offrait un déplacement très compliqué pour les Zèbres à Gand, pour y défier le dauphin de JPL et meilleure attaque du championnat.

Belle affiche à la Ghelamco Arena entre le dauphin et le troisème de Jupiler Pro League. C'est un Charleroi en confiance après sa victoire face au Standard qui allait défier des Buffalos, dont la défaite au Cercle a mis fin à la belle série de huits rencontres de rang sans défaite.

Le onze Carolo était inchangé alors que Depoitre (blessé) manquait à l'appel. La Gantoise reste redoutable et surtout prolifique à domicile, toutefois les Zèbres se mettaient les premiers en évidence mais la tête de Nicholson (4e) était captée par Kaminski.

Willems touché à la cheville devait laisser sa place à Diagne (6e). Un coup dur mais qui ne cassait pas l'élan du Sporting. Gand se montrait enfin dangereux sur un coup-franc bien travaillé de Kums, mais Penneteau répondait présent (28e). Deux minutes plus tard, David tombait dans la surface mais M. Boterberg ne bronchait pas.

Gholizadeh encore lui alertait ensuite Kaminski sur coup-franc avant que Shamar Nicholson (38e) bien servi par Rezaei, ne trompe Kaminski. Les Zèbres faisaient ensuite coup double : Plastun accrochait Gholizadeh dans la surface. Marco Ilaimaharitra (44e) doublait la mise sur penalty.

Réalisme Carolo

Après la pause, les Buffalos sonnaient la résistance via David mais la frappe du Canadien (47e) était bien repoussée par Penneteau, qui captait l'envoi de Dejaegere deux minutes plus tard.

Charleroi ne s'arrêtait pas en si bon chemin et Mamadou Fall (57e) triplait la mise. Servi par Morioka, la lourde frappe de Fall battai Kaminski pour le troisième fois. Les Buffalos réduisaient le score dans la foulée par Niangbo (59e) d'une frappe croisée.

Les Zèbres ne se laissaient pas déstabiliser et répondaient par Nicholson dont la frappe puissante forçait Kaminski à la parade (64e). Suite à contact avec le portier Zèbre, Niangbo réclamait un pénalty pour Gand, avant que Morioka ne prenne un jaune synonyme de suspension contre Courtrai.

En fin de rencontre, Mohammadi était exclu après sa deuxième jaune (84e). Charleroi restait solide et obtenait un penalty quatre minutes plus tard suite à une main de Ngadeu. Kaveh Rezaei ne se loupait pas et inscrivait le quatrième but Carolo.

Les Zèbres enregistrent une superbe victoire face à des Gantois qui subissaient leur première défaite à domicile toutes compétitions confondues cette saison ! Un exploit Carolo qui mérite d'être souligné. Le Sporting accueillera Courtrai lors de l'ultime journée en saison régulière.