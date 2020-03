La D1B et ses finales explosives !

Depuis la mise en place de l'actuel format de la D1B, en 2016, aucune équipe n'est parvenue à remporter les deux tranches. Par conséquent, le promotion s'est toujours jouée au cours d'une double confrontation forcément très tendue. La finale de cette saison ne devrait pas échapper à la règle.

Une première finale sans le Beerschot, et... sans expulsion

Lors de la saison 2016-2017 et la "naissance" de la D1B, les équipes anversoises étaient déjà concernées. Mais, c’est le rival du Beerschot qui parvenait à se hisser en D1A. La supériorité du Great Old par rapport à Roulers avait alors quelque peu apaisé la confrontation. L’Antwerp remportait les deux rencontres 3-1 et 1-2. Malgré 11 cartes jaunes sorties, cela reste jusqu’à présent la seule finale sans expulsion.

Une finale dès l'arrivée du Beerschot

En même temps que l’Antwerp retrouvait l’élite du football belge, les Rats du Beerschot montaient en D1B. Et les promus allaient directement obtenir leur ticket pour la finale, face au Cercle de Bruges qui avait remporté la première tranche. Le dénouement final est connu. Ce sont les Brugeois qui seront promus.

13 cartes, 3 expulsions pour le Beerschot : des finales tendues

Et non sans une certaine tension. Lors du match aller, l’actuel coach des Anversois, Hernan Losada, recevait une carte jaune en début de rencontre, imitant son adversaire Jonathan Omolo, sanctionné après seulement deux minutes. A l’heure de jeu, le Beerschot était même réduit à 10, ce qui ne les avait pas empêché de l’emporter sur le plus petit des scores.

Mais le pire était à venir pour les Rats : une élimination dans les tous derniers instants, sur pénalty. On vous laisse imaginer la frustration. C’était sans compter sur le fait que la saison suivante, le Beerschot allait connaître le même sort.

De nouveau, la tension, les duels et les fautes à répétition prenaient le dessus sur le beau jeu. Les arbitres sortaient douze cartons jaunes au cours de la double confrontation. Et, lors des deux finales, le Beerschot était à nouveau réduit à 10.

Ainsi, la saison passée, les Anversois loupaient à nouveau le coche, vaincus à la 88ème minute par un autre rival : les Malinwas. Le public du Kavé envahissait le terrain pour célébrer la promotion. Forcément, cela ne plaisait pas aux supporters visiteurs.

Un Kiel surchauffé

La troisième, enfin la bonne pour le Beerschot ? En tout cas, tous les ingrédients semblent être présents pour qu’une finale tendue se reproduise. A commencer par ce dimanche, dans un Kiel vite annoncé sold-out. Ils seront donc plus de 12.000 à mettre la pression et pousser leur équipe vers la victoire.

13 cartes reçues en 4 finales, 3 expulsions ; les Louvanistes sont avertis. Ce sera électrique ce dimanche après-midi au Kiel.