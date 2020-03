Le Club de Bruges veut encore améliorer ce record!

Trois victoires consécutives en championnat, les Blauw en Zwart enchaînent et ne veulent pas s'arrêter en si bon chemin.

Tout n'était pourtant pas parfait pour les Brugeois dans le derby et Hans Vanaken était le premier à le reconnaître. "Il y a notamment ce but qu'on encaisse et dont nous devrons reparler pour éviter de commettre ce genre d'erreurs", analyse le Soulier d'Or.

Mais la victoire est à nouveau au bout du chemin pour le Club qui établit un nouveau record de points en phase classique: 70 points, personne n'a fait aussi bien depuis l'introduction des playoffs en Pro League. "Ça fait plaisir, mais à Eupen, la semaine prochaine, on va encore tout donner, parce que nous voulons créer le plus grand écart possible avant les playoffs."

Et la motivation est identique dans les propos de Philippe Clement. "Il y a encore une rencontre à jouer et nous avons déjà battu ce record. Ca prouvve à quel point l'équipe réalise une excellente saison."