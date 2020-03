Michel Vlap encore efficace : "Je devais m'habituer au foot belge"

Et ... trois buts de plus pour Michel Vlap, qui en compte désormais 10. Le Néerlandais, longtemps critiqué, répond idéalement.

Cet Anderlecht semble bien différent de celui des mois précédents. "Tout le monde joue libéré. C'est ce que les supporters veulent voir. Tout le monde savait que nous étions dans un processus, et tout se met enfin en place. On prends du plaisir", se réjouit Michel Vlap.

Et Vlap, surtout, en prend beaucoup : un premier triplé pour le Néerlandais. "Je suis au bon endroit au bon moment", sourit-il. "Je ne suis pas un joueur qui doit recevoir le ballon dans ma moitié de terrain mais plutôt quelqu'un qui doit le recevoir dans la moitié adverse. C'est là que je peux faire la différence".

"Je devais m'habituer au football belge. Je me sens mieux dans ma peau et ça se ressent. Avec Lokonga et Zulj, j'ai deux joueurs fantastiques derrière moi. On s'entend bien et on se crée des espaces les uns pour les autres", conclut Vlap.