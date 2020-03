En cas de sanction pour Vanheusden, quelle alternative pour MPH ?

L'exclusion du jeune défenseur central (20 ans) pourrait avoir d'autres conséquences que le match nul de samedi soir contre Saint-Trond.

Alors que nous étions toujours en première période, Zinho Vanheusden a levé trop haut le pied, alors qu'il était à 70 mètres de son but. Carte rouge logique, mais clairement évitable. Du pain béni pour les Trudonnaires qui se sont contentés de garder le zéro, sans vraiment accélérer.

Maintenant, le Parquet de la Fédération doit se prononcer sur une éventuelle sanction. Le jeune rouche pourrait être suspendu une, deux ou trois rencontres. Il pourrait donc manquer le début des Play-Offs 1. Michel Preud'homme n'a pas énormément de choix derrière. Dussenne revient de six mois de blessure, Moussa Sissako et John Nekadio n'ont pas encore été utilisés, et Lavalée n'entre clairement plus dans les plans du staff liégeois.