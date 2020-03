Sébastien Siani continue à suivre de près 'son' KVO : "Ce club a beaucoup fait pour moi"

Actif dans les Émirats, l'expérimenté milieu de terrain suit toujours de près notre championnat et en particulier son dernier club en Belgique.

Le Camerounais de 33 ans, qui est toujours sous contrat aux Émirats jusqu'à la fin du mois de juin, reste bien informé de ce qu'il se passe en Jupiler Pro League : "J'essaie de tout suivre via Internet, donc je suis bien informé sur le foot belge", confiait-il à Voetbalkrant.com.

L'ancien joueur d'Anderlecht, Saint-Trond, Zulte Waregem ou encore Ostende a disputé plus de 200 rencontres au plus haut niveau belge. Le lien avec le KV Ostende, pour lequel il a joué de 2013 à 2018, est particulièrement fort : "J'ai vu le match contre le FC Bruges depuis le stade au début de la saison. A ce moment là déjà, c'était évident que la saison allait être longue et difficile pour le KVO. Ils ont un noyau très limité. Et l'instabilité hors terrain ne peut pas être sous-estimée, elle impacte les joueurs", a déclaré Siani.

Néanmoins, le médian croit en son ancien club : "Ça fait mal de voir le club ainsi. Mais ce n'est que du football, et je continuerai à soutenir ce club. Dimanche, ce sera une finale et ils vont y arriver."

"Un retour est possible"

Cette saison supporter, la saison prochaine joueur du KVO ? "C'est tout à fait possible, je suis ouvert à cela. Mais un transfert ne dépend pas que de moi. Les clubs doivent également trouver un accord. Ce club a beaucoup fait pour moi, et je ne l'ai pas oublié", conclut Siani qui a remporté la Coupe d'Afrique avec le Cameroun en 2017.