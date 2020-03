L'appel d'Ostende à ses supporters pour la rencontre cruciale de dimanche

La dernière journée de championnat sera décisive pour les Côtiers dans la course au maintien. Le Cercle a réussi à se sauver sur le fil, et cela se jouera désormais entre le KVO et Waasland-Beveren.

C'est au Cercle justement qu'Ostende fera le court déplacement pour jouer sa survie. Le Cercle a déjà promis de jouer le coup à fond, tandis que le club Côtier fait tout son possible pour convaincre un maximum de supporters d'aller les soutenir. Sur son site web, le KVO annonce avoir déjà vendu près de 2300 tickets, ce qui signifie qu'il en reste près de 200 disponibles. Mais le club fait encore plus annonçant vouloir que l'ambiance soit au rendez-vous déjà avant le coup d'envoi. Ainsi, ils mettront en place un espace dédié avec des stands de boissons, de nourriture, un DJ etc. tout cela au pied du côté de l'entrée visiteurs du Stade Jan Breydel, ainsi qu'une after-party où les joueurs pourront les rejoindre. Reste à voir si l'évènement sera maintenu, vu les mesures prises liées au coronavirus. 💚 Vanaf donderdag gaan de laatste 200 tickets in verkoop. Dat betekent dat al 2300 KVO-fans naar @cercleofficial gaan! #cerkvo

❤️ @ProLeagueBE besliste dat de match (voorlopig) gewoon doorgaat mét publiek.

💛 Alle maatregelen ivm coronavirus lees je 👉 https://t.co/rOc5c46vPk pic.twitter.com/CVkW6zwzkY — KV Oostende (@kvoostende) March 11, 2020

