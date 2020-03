Une occasion à saisir pour Modou Diagne à Charleroi?

Resté longtemps sur le banc du Sporting, le Sénégalais va plus que probablement profiter de la blessure de Steeven Willems pour grapiller du temps de jeu. Suffisant pour rabattre les cartes en vue des playoffs 1 ?

Comme l’a confirmé le Sporting de Charleroi ce mardi, Steeven Willems, qui avait quitté la pelouse de la Ghelamco Arena sur civière samedi dernier, souffre d’une lésion musculaire.

Et si le club ne se prononce pas encore sur la durée d’absence de son défenseur central, il manquera à coup sûr la dernière rencontre de la phase classique, dimanche contre Courtrai, mais pourrait être fit pour le coup d’envoi des playoffs 1, dans trois semaines.

Deux minutes de jeu en 2020 avant La Gantoise

Un retour de bâton, en quelque sorte, pour le défenseur central carolo, qui avait profité... d'une blessure de Modou Diagne pour s'installer dans le onze carolo. Et c'est logiquement le Sénégalais qui en a profité pour grappiller du temps de jeu. Il n'avait joué que deux minutes, contre le Standard, en 2020, dimanche il a ajouté 82 à son compteur personnel."

Mais il ne se réjouit pas, évidemment, de la blessure de son concurrent. "Malheureusement, ceux qui sont sur le banc, sont aussi là pour remplacer ceux qui se blessent", explique-t-il dans une interview vidéo accordée au média de son club.

La suite contre Courtrai?

Samedi, à Gand, le Sénégalais a en tout cas montré qu'il était prêt à prendre le relais et qu'il n'avait rien perdu de la forme qui lui avait permis de séduire Karim Belhocine en début de saison. "On se prépare toutes les semaines pour être prêt C’est difficile parce que ça fait longtemps que je n'avais pas joué, mais on se bagarre avec le cœur pour faire la meilleure prestation possible."

Modou Diagne aura probablement l'occasion de confirmer, dimanche, contre Courtrai. Avec une double ambition à l'esprit: aider le Sporting à finir sa phase classique par une victoire et rendre les choix de son coach encore plus corsés avant les playoffs...