Deux grandes écuries européennes s'ajoutent à la liste des prétendants pour Charles De Ketelaere

Il y a quelques mois à peine, Charles De Ketelaere faisait ses débuts avec le noyau A du Club de Bruges et le voilà déjà sur dans le viseur de quelques-uns des plus grands clubs européens.

Et pas n'importe lesquels. En janvier, on parlait déjà de l'intérêt de Lyon, de la Fiorentina, de l'Atalanta et de Leverkusen. Désormais, ce sont le Borussia Dortmund d'Axel Witsel et de Thorgan Hazard et le Napoli de Dries Mertens qui s'ajoutent à la liste des prétendants. Les deux clubs s'intéressent de près à la pépite brugeoise et seraient prêts à faire une offre pour tenter de l'acquérir.

Déjà adopté par les public Blauw en Zwart, Charles De Ketelaere a été élu Joueur du Mois par ses supporters en janvier et il a profité du début d'année 2020 pour inscrire son premier but en Pro League et il a aussi envoyé le Club de Bruges en finale de la Coupe de Belgique. Des performances qui, à 19 ans, ne laissent pas indifférent.