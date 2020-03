L'Antwerp renvoie ses joueurs chez eux et leur fournit un équipement spécial pour s'entraîner

Les joueurs de l'Antwerp, comme ceux de tous les clubs de Belgique, vont devoir s'entraîner à domicile. Cela implique de suivre un programme adapté, auquel le club fournit une aide technologique.

Le Royal Antwerp a en effet fourni à tous ses joueurs un programme à suivre et une SenseBall, outil d'entraînement permettant aux joueurs de toucher le ballon jusqu'à 10 fois plus qu'en entraînement normal et qui permettra aux Anversois de rester en contact avec le cuir même sans séances d'entraînement. Cet outil, qu'Axel Witsel avait à l'époque promu en Chine lors de son passage à Tianjin, est fourni avec une liste de 50 exercices vidéos à effectuer.

Une façon comme une autre pour l'Antwerp de maintenir ses joueurs actifs et affûtés en cette bien curieuse période.