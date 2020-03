John Obi Mikel refuse de continuer à jouer et casse son contrat

L'international nigérian a pris une décision radicale.

Si la plupart des championnats européens sont à l'arrêt, ça joue encore en Turquie où Trabzonspor et le Basaksehir, qui ont le même nombre de points en tête du championnat, ont d'ailleurs partagé l'enjeu le week-end dernier. Une situation qui commence à irriter certains joueurs.

"Je ne veux pas jouer dans cette situation"

Il y a quelques jours, John Obi Mikel s'en était d'ailleurs plaint sur les réseaux sociaux. "Il y a des choses plus importantes dans la vie que le football, je ne me sens pas à l'aise et je ne souhaite pas jouer au football dans cette situation", avait-il expliqué sur Instagram.

Trois jours plus tard, l'ancien médian de Chelsea a pris une décision radicale: il a rompu le contrat qui le liait avec Trabzonspor...