Coronavirus : deux journalistes sportifs espagnols décédés

A cette liste déjà longue, s'ajoutent désormais José María Candela (59 ans), journaliste sportif de renom de la RNE (Radio nationale espagnole), et Tomás Díaz-Valdés (78 ans) qui a travaillé pour le quotidien AS durant plus de trente ans.

José María Candela, qui suivait l'Atletico Madrid depuis de longues années, est décédé suite à un arrêt cardio-respiratoire, possiblement lié à une infection au coronavirus comme l'a signalé la chaine.

L'AIPS (Association internationale de la presse sportive) a également annoncé la triste nouvelle. Les réactions dans le monde du journalisme sportif ibérique ont été nombreuses.

#COVID19 took away two lives from sports media familiy. Spaniards José María "Chema" Candela (59) and Tomás Díaz-Valdés (78) have passed away. Radio Nacional and @diarioas reported the unfortunate events.

