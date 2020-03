Inscrivez-vous maintenant à l'un de nos tournois de football en ligne !

Puisqu'il n'y a actuellement aucun football à cause du coronavirus, nous avons décidé chez Walfoot.be que nous voulons aider à passer le temps en organisant un tournoi en ligne !

Nous avons de bonnes nouvelles pour les fans de FIFA 20 et PES 2020. Puisqu'il n'y a plus de football maintenant, nous organiserons des tournois de football en ligne pour passer un bon moment de détente. Voici ce que vous devez faire pour participer à un tournoi :

Ce que vous devez faire

Au bas de cette page, vous pouvez vous inscrire à l'un de nos tournois. Remarque: veuillez saisir correctement votre nom d'utilisateur PSN, Xbox Live ou Origin. Le tournoi est entièrement gratuit. Tout ce dont vous avez besoin est un compte sur Walfoot.be.

Une fois le tirage au sort connu, vous recevrez un e-mail et vous pourrez discuter avec votre adversaire sur la page de compétition.

Envoyez le score via une capture d'écran quand le match est terminé.

Lorsque le prochain tour est connu, le gagnant recevra un e-mail, pour le perdant le tournoi est terminé.

Entrez également votre équipe préférée. Vous jouez pour la gloire de votre équipe.

Surtout, passez un bon moment !

Ce dont vous avez besoin

Une PlayStation 4, Xbox One ou un pc

FIFA 20 ou PES 2020

Un abonnement PlaySation Plus ou Xbox Live actif (vous en avez besoin pour jouer en ligne)

Comment jouer en ligne ?

Les matchs se déroulent via le mode de jeu Saisons Amicales. Vous devez ajouter l'adversaire via son nom d'utilisateur PSN (PS4), son compte Origin (PC) ou à vos amis en ligne.

Vous confirmez le score en prenant une capture d'écran du résultat (avec les noms d'utilisateur visibles). Ou vous pouvez prendre une photo claire avec votre smartphone.

En cas d'égalité, un nouveau match est lancé avec un système de but en or. Si le deuxième match se termine à 0-0, continuez à jouer jusqu'à ce que vous marquiez un but.

Jouez pour votre équipe

Vous jouez non seulement pour votre propre honneur, mais aussi pour votre équipe belge préférée. Anderlecht, Club de Bruges ou Gand sera-t-il le vainqueur de ce tournoi ? Ou Waasland-Beveren peut-il surpasser les grands ? Ça dépend de vous. Le nombre de points que chaque équipe marque est divisé par le nombre de participants.

Choix d'équipe

Il n'y a aucune restriction en termes de choix d'équipe. Mais sachez que votre adversaire a le droit de débuter avec les meilleures équipes européennes.

Inscriptions pour FIFA20

ps4 Inscrire xbox Inscrire pc Inscrire

Inscription pour PES2020