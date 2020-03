🎥 Obbi Oularé fait passer un message important en cette période de confinement

L'attaquant du Standard souhaite que la santé prime en cette période de pandémie.

Le confinement peut être difficile pour certaines personnes mais Obbi Oularé a un message à faire passer. Le jeune attaquant du Standard souhaite que tout le monde reste actif à domicile.

L'action de Keep Moving vise aussi à soutenir les personnes qui aident les malades.

"Bonsoir à tous, l'exercice est très important dans la vie et encore plus dans ces moments difficiles. Car ceux qui sont en forme et en bonne santé sont moins sensibles au virus. Voilà pourquoi je vous demande de rester actif tout en respectant les règles sanitaires. En faisant cela, nous pouvons montrer notre soutien aux personnes qui continuent à travailler pour aider les personnes dans le besoin. Elles le méritent vraiment".