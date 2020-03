Covid-19 : le message rassurant de Marouane Fellaini

Comme annoncé un peu plus tôt, Marouane Fellaini a été emmené à l'hôpital de Jinan pour y être soigné et maintenu en observation, suite à son test positif au coronavirus.

Après l'annonce de son club Shandong Luneng qui a communiqué sur l'état de santé de l'ancien Diable Rouge, c'est au tour du joueur lui-même de rassurer :

"Chers amis, j'ai été testé au coronavirus et le résultat de mon test est positif. Merci aux fans, au personnel médical et au club pour leurs soins et leur attention. Je vais suivre le traitement et j'espère pouvoir reprendre dès que possible. Prenez tous soin de vous."

Le Belge a également posté un message similaire sur son compte Instagram où il assure que tout va bien pour lui.

Dear friends, I have been tested for coronavirus and my test result is positive. Thanks to the fans, medical staff and the club for their care and attention. I will follow the treatment and hope to return to the game as soon as possible. Please everyone stay safe.❤️❤️❤️ pic.twitter.com/xTczNLoz1w