Le bilan (provisoire) des clubs de Pro League: Waasland-Beveren, au bord du précipice

En attendant, on l'espère, la reprise du championnat, premier coup d'oeil dans le retro avec un bilan de la saison des 16 clubs de Jupiler Pro League. On commence, dans l'ordre décroissant du classement, par la lanterne rouge: Waasland-Beveren.

L'incroyable rush final du Cercle de Bruges fera, si le championnat se termine, une victime. Et les chances sont grandes pour qu'il s'agisse de Waasland-Beveren. Si la dernière journée de la phase classique se joue, les Waeslandiens devront s'imposer contre Gand et espérer un faux-pas d'Ostende au Cercle de Bruges.

Des chiffres catastrophiques...

Et si le club se retrouve dans une situation aussi précaire après 29 journées de championnat, c'est parce que Waasland-Beveren a vécu une saison catastrophique. Et ça se confirme d'abord par les chiffres: avec cinq victoires cinq partages pour ... 19 défaites, le club waeslandien affiche le plus mauvais bilan de la saison, forcément, mais possède également la plus mauvaise attaque (21 buts inscrits) et la plus mauvaise défense (60 buts concédés) de Pro League.

Et pourtant, tout n'a pas toujours été aussi noir pour les Jaune et Bleu. Car, si la saison de Waasland-Beveren avait effectivement très mal débuté (3 points engrangés sur les huit premières rencontres de championnat), la première victoire, contre Ostende, avait redonné de l'allant à cette équipe.

Entre la fin d'année 2019 et le début de l'année 2020, les Waeslandiens ont même enchaîné avec des victoires contre le Standard, Ostende et Saint-Trond. Neuf points d'avance sur le Cercle à huit journées de la fin de la phase classique: on pensait même Waasland-Beveren quasiment sauvé! Mais les hommes d'Arnauld Mercier ont connu leur deuxième et plus sérieux creux de la saison. Et sept défaites consécutives plus tard, ils se retrouvent au bord du précipice.

Arnauld Mercier avait remplacé Adnan Custovic septembre, mais il n'a pas résisté aux défaites successives de Waasland-Beveren en début d'année 2019.

Trois changements de coach

Et pour résoudre ses soucis sportifs, Waasland-Beveren a tenté plusieurs tactiques. Adnan Custovic avait débuté la saison sur le banc, il a rapidement été remercié pour faire place à Arnauld Mercier, licencié à son tour, à deux journées de la fin de la phase classique. Waasland-Beveren est d'ailleurs le seul club de Pro League à avoir remercié deux entraîneurs cette saison. Seul Ostende a connu autant de coachs cette saison (trois), mais Kare Ingebrigtsen avait lui-même décidé de son départ, fin décembre.

C'est Dirk Geeraerd, directeur sportif du club, qui termine la saison sur le banc waeslandien. Et après la défaite à Mouscron, lors de la 29e et dernière journée, le T1 waeslandien était très pessimiste: "Je ne crois pas au miracle, mais il nous en faudra un pour espérer rester en Pro League", avait-il confié.

Sur le gazon, un seul scénario peut permettre à Waasland-Beveren: une victoire lors de la dernière journée de la phase classique, conjuguée à une défaite d'Ostende au Cercle de Bruges. Si ça se joue sur tapis vert, plusieurs scenarios sont possibles: D1A à 18, à 20, ou championnat annulé, plusieurs possibilités circulent, mais il est un peu tôt pour en parler...

Dirk Geeraerd en est conscient: retrouver Waasland-Beveren en D1A au coup d'envoi de la prochaine saison relèverait du miracle.