🎥 L'astuce familiale de KDB pour travailler la musculature

Exercice créatif pour Kevin De Bruyne.

Les sportifs du monde entier rivalisent d'ingéniosité pour continuer à travailleur leur physique, malgré le confinement et Kevin De Bruyne a lui aussi trouvé une astuce pour peaufiner sa condition en attendant une éventuelle reprise du championnat. Le joueur le plus décisif de Premier League cette saison est déterminé à garder la forme et ses enfants sont là pour l'aider à y parvenir.