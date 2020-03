🎥 Kevin De Bruyne relève le défi d'une coéquipière de Manchester City

Et Kevin De Bruyne s'est prêté au jeu en relevant celui de Jill Scott. Sur les réseaux sociaux, l'internationale anglaise de Manchester City a mis ses fans au défi avec une série d'exercices à faire dans son jardin.

Joueur, le Diable rouge a réussi le défi sans trop de difficulté.

Looks like KDB is getting in on the #JillScottFootballChallenge 😏👏 🎥 IG @DeBruyneKev 🔵 #ManCity pic.twitter.com/Y3TukxI2Or

Welcome to Obvious Jill's football sessions! Football drills so we don’t lose our touch whilst staying home! Complete the challenge at the end too for a chance to win a prize! #jillscottfootballchallenge pic.twitter.com/CdzDRNr2li