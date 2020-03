La FIFA veut intervenir et propose un alignement des clubs

Actuellement, chaque club a sa propre méthode. Rien qu'en Belgique, plusieurs écoles voient le jour ; l'abandon de salaire accepté par les joueurs, le chômage technique, que les joueurs dénoncent ; et diverses solutions intermédiaires.

La FIFA propose que tous les clubs s'alignent sur la même politique salariale. Et les dirigeants du football mondial de proposer la suivante : une réduction de 50% du salaire de tous les joueurs, toujours payés par leur employeur, avance le New-York Times.

Pour les plus petits clubs (financièrement) qui ne pourraient plus se permettre de verser la moitié du salaire habituel de leurs employés, la FIFA propose de venir en aide avec ses propres fonds. Elle suggère ainsi un petit revenu qui bénéficierait à certains joueurs. Plus tôt dans la semaine, la Fédération internationale aurait validé l'idée de rallonger la période de mercato estival.