Un ancien attaquant du Club de Bruges dans le viseur du Standard

Il semblerait que le matricule 16 s'active déjà en coulisses pour préparer la saison prochaine. Le club liégeois souhaite se renforcer en attaque et aurait ciblé un ancien joueur de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège serait intéressé par Abdoulay Diaby, selon la presse portugaise. L'international malien avait rejoint le Sporting Lisbonne durant le mois d'août 2018 contre un montant de 4,5 millions d'euros en provenance du Club de Bruges. Cette saison, l'ex-Hurlu, sous contrat juqu'en 2023 avec le club portugais, a été prêté au Besiktas.

Le joueur âgé de 28 ans connait bien Michel Preud'homme et pourrait dès lors venir renforcer le secteur offensif des Rouches. Ces derniers ne disposent plus d'un véritable buteur depuis le départ de Renaud Emond au FC Nantes cet hiver. Le Belge était le meilleur buteur du club liégeois avec 7 réalisations devant Obbi Oulare (2 buts), Felipe Avenatti (2 buts), Duje Cop (1 but) et Orlando Sa (0 but).