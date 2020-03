Quid de la finale retour entre OHL et le Beerschot ? Le timing semble irréalisable

Si la saison devait reprendre, on devrait également disputer la finale retour pour la promotion, entre OHL et le Beerschot. Mais les Anversois semblent estimer que le timing sera serré.

Qu'adviendra-t-il de la finale retour après la victoire (1-0) du Beerschot au match aller ? OHL risque fort de refuser une finale retour à huis-clos, soulignant le caractère inévitablement biaisé du duel après un match aller durant lequel le Beerschot a pu compter sur son public.

Mais le Beerschot a également ses réserves. "Pour être fit, il faudra au moins 5-6 semaines de préparation avant la rencontre. La différence entre entraînement individuel et entraînements collectifs ne peut pas être sous-estimée", estime Pieter Jacobs, performance manager du Beerschot, sur le site du club. "C'est comme un break estival ! Et dans ce cas, il faut six semaines de préparation physique, ainsi que des matchs amicaux pour préparer les joueurs au rythme de match". Vu le calendrier, c'est tout simplement impossible ...