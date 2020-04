Boskamp : "Anderlecht m'avait approché, jusqu'à ce que je demande de parler à Coucke"

Le Sporting connait de nouveaux changements de structure en interne, avec l'arrivée de Karel Van Eetvelt et Wouter Vandenhaute, entre autres.

Cela a conduit à une nouvelle série de licenciements, au cours desquels Pär Zetterberg ou encore Pieter Eecloo ont été remerciés. Ces dernières semaines, la politique de Marc Coucke a été de plus en plus critiquée, et Johan Boskamp ne va pas à contre courant.

Ce dernier qui n'a pas sa langue dans sa poche, a également évoqué avoir été approché par son ancien club : "Je peux en parler maintenant, mais lorsque Michael Verschueren venait d'être nommé à Anderlecht, il m'avait contacté pour un retour au club, tout comme Zetterberg et Arnesen", a confié l'ancien entraineur du club entre 1993 et 1997, à Sporza.

"J'avais dit à Michael que je voulais d'abord parler à Marc Coucke, pour lui demander de ne pas venir dans les vestiaires à la mi-temps ni de se mettre à danser la polka. Je n'ai plus rien entendu depuis."