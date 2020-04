Et si Anderlecht loupait encore l'Europe? Franky Vercauteren y voit au moins un point positif

Un an après avoir vu une série record de 55 années consécutives de présence sur la scène européenne, le Sporting pourrait encore louper le coche cette année. Ce sera d'ailleurs assurément le cas si les playoffs ne sont pas disputés, hypothèse de plus en plus probable.

Un nouveau coup dur pour le Sporting d’Anderlecht et Franky Vercauteren en est conscient. "L’Europe est une absolue nécessité pour Anderlecht. Tant d’un point de vue financier, que du point de vue sportif", confirme le coach d’Anderlecht au micro de Sporza. Mais manquer une qualification européenne donnerait plus de temps au staff et au groupe du Sporting pour préparer la saison prochain. "Une bonne préparation est nécessaire et on l’a vu cette saison. Si on n’est pas Européen, il faudra en tirer un avantage. Même si ce ne sera pas sur les plans les plans sportifs et financiers..."