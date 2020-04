🎥 La première rugissante du FC Malines

Le football est en pause et avant d'imaginer une reprise, prenons le temps de regarder dans le rétroviseur. Le football belge nous a fait vibrer, en club ou en équipe nationale, et certains matches resteront à jamais dans la mémoire collective. Retour sur les plus belles soirées de notre histoire.

Pour ce deuxième volet des moments les plus inoubliables du football belge, nous prenons la direction de l'Alsace et de Strasbourg. Le Stade de la Meinau a été le cadre de la dernière victoire belge en Coupe d'Europe, celle du FC Malines en Coupe des Vainqueurs de Coupe. En face, l'Ajax a prolongé la malédiction du vainqueur sortant. Pour avoir le droit de disputer cette coupe d'Europe, la première de son histoire, les Malinois avaient remporté la Coupe de Belgique en juin 1987 au détriment du FC Liège (1-0). Cette génération dorée, composée de Clijster, Emmers, Preud'homme, qui garnira les rangs des Diables Rouges durant quelques années va faire de ce coup d'essai un coup de maître. Le parcours des hommes d'Aad de Mos? Le Dinamo Bucarest pour commencer (1-0, 2-0), les Ecossais de St Mirren en huitième de finale (0-0, 2-0), le Dynamo Minsk en quart (0-0, 1-1) avant de se débarasser de l'Atalanta Bergame en demi-finale (2-1, 2-1). En guise d'apothéose, c'est l'Ajax d'Amsterdam qui se dresse face à eux. Les Ajacides sont les tenants du titre...ce qui est un mauvais présage pour eux. Blind, le fossoyeur des Amstellodamois L'enceinte strasbourgeoise est pleine comme un oeuf pour l'évènement et les stars hollandaises sont de sortie: Aaron Winter, Stanley Menzo, John Bosman, Danny Blind et même Dennis Bergkamp qui est sur le banc. Mais c'est une légende Ajacide qui va faire basculer la rencontre: Blind, dépassé par Marc Emmers, commet une énorme faute et se voit montrer le carton rouge au crépuscule du premier quart d'heure. Les Malinwas vont en profiter. Pas de suite, car l'Ajax continue de mettre les Belges sous pression, mais en seconde période. Sur un centre de la gauche signé Ohana, Piet Den Boer marque le seul et unique but de la rencontre en plaçant sa tête au premier poteau. Les jeux sont faits, malgré quelques occasions crées par le jeune Bergkamp tout juste âgé de 19 ans. L'Ajax va venir garnir la malédiction de la Coupe des Coupes. En effet, personne n'aura jamais réussi à conserver son titre dans cette compétition. Pour les Malinois, l'histoire est donc belle jusqu'au bout. Première participation à une épopée européenne, première finale, première victoire et même une SuperCoupe d'Europe dans la foulée. En Espérant qu'en terme de victoire belge en Europe, ils ne soient pas à jamais les derniers.