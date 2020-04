Face à la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, l'attaquant de Boca Juniors a décidé de prendre la parole.

Prêt à aider son pays à surmonter cette période délicate, Carlos Tevez a livré un discours particulièrement fort concernant le rôle des footballeurs lors d'une telle situation

"Un footballeur peut vivre sans être payé pendant 6 mois ou même 1 an. Mais je suis désolé pour ceux qui ont des enfants et doivent partir travailler à 6h du matin et revenir à 7h du soir pour nourrir leur famille. Dans cette situation, nous, les footballeurs, devons donner l'exemple. Nous devons aider, surtout pour la nourriture. Pour moi, c'est facile de parler depuis ma maison, je sais que j'ai de la nourriture pour mes enfants. Il faut être présent pour les gens en difficulté. (...) Je suis à la disposition du Gouvernement et de mon club pour aider", a lâché l'Apache pour América TV.