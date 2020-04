Le bilan des clubs de Pro League: les occasions manquées de Zulte Waregem

Tout près du top 6, tout près d'une (nouvelle) finale de Coupe de Belgique: il n'aura pas manqué grand-chose à Zulte Waregem pour faire de cette saison 2019-2020 un bon crû...

Et c'était un sacré défi car le Essevée restait sur une saison 2018-2019 particulièrement compliquée: l'an dernier Zulte Waregem avait longtemps tremblé pour sa place en Pro League, avant d'assurer son maintien dans la dernière ligne droite.

Cette saison encore, le Essevée avait d'ailleurs connu un départ difficile avec des défaites douloureuses d'entrée, contre Malines et au Standard, mais la machine s'est ensuite mise en route: le Essevée a dominé successivement Genk et Charleroi et sa saison était lancée.

Un effectif bien renforcé

Après avoir perdu l'homme fort de la saison dernière, Theo Bongonda, Zulte Waregem a recruté bien et juste: Olivier Deschaacht, Cyle Larin, Saido Berahino, Gideon Mensah ou encore Gianni Bruno avaient rejoint la Flandre Orientale en début de saison et se sont rapidement distingués. Mais on y ajoutera aussi Jelle Vossen, en panne de temps de jeu à Bruges, qui est venu garnir les rangs cet hiver.

Et ça a permis à Francky Dury de monter une équipe solide, capable de rivaliser avec la plupart des grosses écuries du championnat. Jusqu'à la fin de l'année 2019, on pensait même Zulte Waregem en bonne voie pour ajouter une nouvelle participation aux playoffs 1.

Mais après une belle victoire contre Charleroi, en quart de finale de la Coupe de Belgique, la mécanique s'est sérieusement enrayée. Une seule victoire pour sept défaites et deux partages: Zulte Waregem a sérieusement accusé le coup en championnat en fin de phase classique, tout en voyant son rêve se briser en Coupe de Belgique.

En course pour une quatrième finale de Coupe de Belgique en 14 ans jusque dans les dernières minutes de sa demi-finale, Francky Dury et ses protégés ont pris un gros coup sur la tête à la 86e minute de cette rencontre, disputée dans un Stade Arc-en-Ciel plus bouillant que jamais et que le jeune Charles De Ketelaere a fini par éteindre.

Une grosse déception qui résume assez maladroitement la saison de Zulte. Une équipe capable de rivaliser avec toutes les écuries de Pro League, mais à qui il aura manqué un petit quelque chose pour s'incruster parmi les grands. Mais Francky Dury, qui bénéficie d'une confiance totale de sa direction, a tout en mains pour rendre son groupe encore plus compétitif la saison prochaine...