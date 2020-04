Arrêt de la Pro League : pour le Sporting Charleroi, "la priorité, c'est la crise sanitaire"

L'arrêt définitif de la Pro League doit encore être acté par les 24 clubs professionnels.

Aucune décision ne devrait être rendue avant le 15 avril mais le Sporting Charleroi a tenu à réagir à cette décision du conseil d'administration de la Pro League.

"Ca a le mérite de tenter de clarifier la situation et de réduire le flot d’incertitudes que nous vivons au sein des clubs", confie Pierre-Yves Hendrickx, le directeur administratif du club, dans des propos relayés par Le Soir.

"Notre position est claire depuis le début des discussions et, surtout, du confinement. La priorité, c’est la crise sanitaire. Par ailleurs, on souhaitait respecter les règlements et le classement acquis sur le terrain et reprendre la saison dans le format qui a fait ses preuves et qui est en vigueur aujourd’hui."

Le directeur administratif a cependant souligné qu'il serait "logique" de jouer la finale de la Coupe de Belgique (entre le FC Bruges et l’Antwerp) ainsi que la finale de la D1B (entre OHL et le Beerschot).

Le club souhaite rapidement retourner sur les terrains afin de retrouver ses supporters.