Un jeune Argentin dans le viseur de Bruges: "Le Club m'a fait une offre"

Mais Bruges aura de la concurrence pour tenter de l'attirer un Europe.

À 20 ans, Fausto Vera a tout l'avenir devant lui, mais il arrive sans doute à un moment charnière de sa carrière. Passé pro la saison dernière avec les Argentina Juniors, le club qui avait révélé Diego Maradona, il pourrait quitter l'Argentine cet été.

"Le rêve de tout joueur"

Comme il le confirme lui-même, il fait partie des cibles du Club de Bruges. "J'ai reçu des offres de Bruges, mais aussi de la MLS et d'autres clubs", explique-t-il à TyC Sports. Mais il n'a pas encore fait son choix. "Je reste calme. C'est le rêve de tout joueur de faire le bond vers l'Europe. C'est pour ça que je travaille et mon rêve est d'un jour jouer pour le Real Madrid ou le Barça, les deux plus grands clubs du monde."

Milieu de terrain défensif, Fausto Vera a disputé 16 rencontres et marqué un but cette saison avec les Argentina Juniors, mais il a aussi fait ses premiers pas avec la sélection argentine U23.