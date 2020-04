L'aventure italienne d'Alexis Saelemaekers va tourner court

Alexis Saelemaekers fait l'objet d'un prêt payant à l'AC Milan, à hauteur de 3,5 millions d'euros. Contrairement à ce qui avait été parfois dit, il ne s'agissait pas d'un prêt avec option d'achat automatique.

Au moment du transfert d'Alexis Saelemaekers à l'AC Milan, beaucoup annonçaient le transfert comme un prêt avec option d'achat automatique en fin de saison (3,5 millions au moment du prêt, la même somme en fin de saison) ; le RSC Anderlecht lui-même présentait l'affaire comme un done deal et faisait ses adieux au joueur d'une façon qui laissait peu augurer d'un retour rapide. Mais voilà : la fin de saison anticipée en Italie pourrait mettre un terme à l'aventure milanaise de Saelemaekers.

Dès l'annonce de la suspension du championnat nous revenait en effet d'Italie que l'AC Milan ne devrait pas lever l'option, qui n'était pas automatique mais bien automatique si certaines conditions, dépendant des performances du joueur, étaient remplies. Et si on ne rejoue pas en Serie A cette saison - ce qui n'est pas encore assuré, mais au moins envisageable, ces conditions ne pourront être remplies ... et Milan, rapporte la Gazzetta dello sport cette semaine, ne devrait pas faire d'effort de son côté. Avec 33 minutes de jeu, Saelemaekers n'a pas eu beaucoup l'occasion de se mettre en valeur ... et le club lombard risque de ne pas disposer de beaucoup de liquidités cet été.