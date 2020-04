L'incertitude est totale au KVO

Le KVO est toujours à la recherche de 2,7 millions d'euros pour obtenir sa licence. Le groupe américain PMG ne semble plus trop intéressé par un investissement. En attendant, de nombreux joueurs vont quitter le navire ostendais.

Marc Coucke met de sérieux bâtons dans les roues de son ancien club

Jeudi passé, la direction côtière a décidé d’attaquer Marc Coucke devant la Commission des licences. Alychlo, une entreprise de Coucke, est propriétaire de la tribune principale du stade ostendais. C’est un différend d’environ 6 millions d’euros, et lié à ce conflit, qui aurait fait fuir le groupe d’investissement américain Pacific Media Group.

Tout cela complique fortement la tâche de l’actuel président Franck Dierckens, qui il y a quelques semaines encore, annonçait l’accord conclu et évoquait déjà ses futures fonctions dans le club. Il n’en est rien pour le moment, et Ostende s’est remis activement à la recherche des 2,7 millions € manquants pour obtenir sa licence.

15 joueurs arrivent en fin de contrat cet été

En pleine crise sanitaire, direction et employés se sont mis d’accord pour réduire le salaire des joueurs de 70%, et celui du reste du personnel de 50%. Il se fait qu’Ostende est le club de Pro League qui compte le plus de joueurs arrivant en fin de contrat cet été. Ils sont, ni plus ni moins, au nombre de 15 dans le cas. Il n’y aura pas de prolongation de contrat pour la grande majorité d’entre eux.

5 sont déjà assurés de partir

Ainsi, les Côtiers ont déjà annoncé qu’ils ne lèveraient pas l’option des contrats de Ronald Vargas, Renato Neto, Joseph Akpala, Goran Milovic et William Dutoit. L’ancien brugeois et anderlechtois Vargas aura donc porté la vareuse ostendaise à 19 reprises, si le championnat ne se poursuit pas. Le bilan statistique personnel du Vénézuélien de 33 ans : trois buts et une passe décisive.

L’ancien du Cercle et de La Gantoise Neto se contentera certainement de dix rencontres. Tant dis que le deuxième passage à la côte pour Akpala aura également été plus compliqué ; un seul but en sept rencontres.

Plusieurs clubs seront certainement intéressés d’acquérir librement ces joueurs, dont font donc également partie William Dutoit, le portier français de 31 ans, et Goran Milovic, le défenseur central croate qui a disputé, depuis 2018, 72 rencontres pour le KVO.

Ils sont dix autres, en prêt ou appartenant à Ostende, risquant de subir le même sort : Palaversa, Sanneh, Verstraete, Sylla, Niane, Sané, Sagna, Ndende, Özkan et le jeune gardien Schelfhout.

L'incertitude totale

Le KVO ne sait toujours pas s’il parviendra à se sauver en cette fin de saison historiquement particulière (Ostende a deux points de plus que Waasland-Beveren à une journée de la fin théorique de la saison régulière). Mais l’incertitude règne également sur le plan administratif, financier et sur l’avenir sportif à court et long terme.