Vanheusden, Kompany, Mignolet et d'autres créent un nouvel organisme représentant les joueurs de Pro League

Une idée qui a été mise en place durant la crise et la suspension du championnat.

Vincent Kompany, Simon Mignolet, Zinho Vanheusden et Vadis Odjidja, entre autres, font partie du Conseil Central des Joueurs.

Le syndicat des joueurs Sporta avait réuni un certain nombre de joueurs dans un groupe WhatsApp, ce qui a abouti à la création de ce nouvel organisme.

Le Conseil Central des Joueurs souhaite "faire partie d'un débat constructif" et avoir son mot à dire que les différentes questions qui concernent le football en Belgique.

"Nous sommes convaincus qu'un engagement actif et constructif des joueurs contribuera à un meilleur football, à une plus grande base de soutien pour le football professionnel et à une implication sociale encore plus forte de notre sport", explique Pierre François, CEO de la Pro League.