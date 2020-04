Les Francs Borains refusent la fusion avec Quévy-Mons

Une fusion entre les Francs Borains et Quévy-Mons avait été évoquée ces dernières semaines, mais ce ne sera finalement pas le cas.

Dans un communiqué officiel publié sur son site, le club des Frans Borains a annoncé s'être retiré du projet de fusion avec Quévy-Mons. Depuis quelques semaines, l'éventualité d'une fusion entre les deux clubs semblait plausible, il n'en sera rien.

"Le RFB en tant que club pleinement responsable vis-à-vis de ses supporters, de ses collaborateurs et de ses partenaires, a eu comme leitmotiv dans les négociations de ne pas s’engager définitivement sans des garanties formelles et écrites du monde politique, et plus particulièrement de la Ville de Mons", peut-on lire dans le communiqué du club.

La Ville de Mons n'aurait pas avancé sur la table des garanties solides pour que la fusion puisse être une réussite et qu'elle puisse durer dans le temps.