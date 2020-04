Un assist synonyme de grave blessure, Nicolas Lombaerts évoque le moments le plus contrasté de sa carrière

C'est sans aucun doute avec le Zenit que Nicolas Lombaerts a vécu les plus beaux moments de sa carrière en club, mais il a aussi connu une période très difficile au tout début de son aventure en Russie

Dans la collection de souvenirs de Nicolas Lombaerts, il y aurait pu y avoir une finale de Coupe d'Europe et les Jeux Olympiques. Mais s'il a bien gagné la Coupe UEFA avec le Zenit, en 2008, il avait dû assister impuissant à la finale, remportée par ses coéquipiers contre les Glasgow Rangers.

La faute à une sévère blessure au genou, survenue en seizième de finale, contre Villareal. "C'est en donnant l'assist sur le but de la qualification que je me suis blessé, en heurtant le poteau", se souvient Nicolas Lombaerts dans les colonnes du Laatste Nieuws.

"Le moment Nicolas Lombaerts"

"Pour tous les fans du Zenit, c'est devenu 'le moment Nicolas Lombaerts' et ça a signifié beaucoup pour la suite de ma carrière. Mon genou n'a plus jamais été le même."

Six semaines plus tard pourtant, le Belge reprenait les entraînements, mais son genou n'a pas tenu le choc. Le verdict est implacable, Nicolas Lombaerts souffre d'une rupture des ligaments croisés. Il fait une croix sur la fin de la saison avec le Zenit et donc cette finale de Coupe UEFA, mais aussi sur le tournoi olympique de Pékin, au cours duquel les Diablotins avaient atteint les demi-finales.