Le Standard réagit et nie un trou de 14 millions d'euros dans ses caisses

Le Standard a tenu à réagir au rapport de la Commission des Licences qui mentionnerait un trou dans les caisses à hauteur de 14 millions d'euros.

Ainsi, dans des propos rapportés par Het Laatste Nieuws, le Standard de Liège a tenu à réagir à la non-obtention de la licence et aux rapports du média qui analysaient le trou financier de 14 millions présenté par le rapport de la Commission. "Près de la moitié de cette dette est liée au crédit-bail de l'Académie Robert-Louis Dreyfus qui est remboursable jusqu'en 2054 par tranches de 320.000 euros annuels", précise-t-on du côté du Standard. Ce n'est donc pas une dette "à court terme".

"Le reste du solde est constitué de dettes envers Bruno Venanzi (2 millions d'euros) ou envers l'Immobilière du Standard de Liège (3 millions). Il n'y a pas de «trou» de 14 millions d'euros à combler", affirme le club liégeois, qui précise également que la vente du stade, signée ce 31 mars entre le club et l'Immobilière du Standard, servira à combler ces dettes en partie. Les ventes de Moussa Djenepo et Razvan Marin, qui ont rapporté ensemble plus de 25 millions d'euros, ne sont également pas comptabilisées.