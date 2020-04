Jean-François Gillet : "Mes penaltys arrêtés contre Anderlecht, le meilleur souvenir"

Le vétéran du Standard de Liège est revenu pour le média italien Tuttomercato sur les meilleurs moments de sa longue carrière.

Jean-François Gillet (41 ans) reste une figure du football italien, où il est notamment le recordman de caps de Bari et où il a évolué pendant plus de quinze ans. Le média Tuttomercato l'a interviewé, lui demandant son avis sur de nombreux sujets. "Le football italien revient à un haut niveau, en Europe également. C'est agréable à regarder car les équipes recommencent à jouer offensif", se réjouit le Standardman.

Gillet a également évoqué les plus grandes satisfactions de sa carrière : "Ma première année en Italie avec Monza. Le championnat remporté avec Bari et Antonio Conte. J'ai aussi de beaux souvenirs du Torino et de Bologne", se rappelle l'ex-Diable Rouge. Et lui, le spécialiste des tirs au but, se rappelle de sa meilleure prestation dans cet exercice : "Mon moment le plus satisfaisant sur penalty ? Les trois arrêtés ... dans le même match, face à Anderlecht". Personne ne l'a oublié, en effet !