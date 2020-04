Laurent Ciman ne ferme pas la porte à un retour en Belgique et évoque la meilleure période de sa carrière

Le défenseur du FC Toronto est actuellement en confinement du côté du Canada, et plus précisément à Montréal.

Laurent Ciman est actuellement confiné au Canada. "Tous les matins, nous avons un entrainement avec le préparateur physique qui nous suit via une application. Nous faisons 40 minutes de vélo et ensuite 40 minutes de gym. Le club met tout en œuvre pour nous maintenir en forme. On change régulièrement le programme, on peut aller courir. Le club gère bien la situation", a-t-il confié à RTL Sport avant d'évoquer sa plus belle période en Jupiler Pro League.

"Je vais vous surprendre, c’est à Courtrai (Lors de la saison 2009-2010, ndlr). Je venais de vivre une saison difficile au Club de Bruges, je ne pensais pas me relever comme ça. J’ai pu retrouver mon niveau grâce à Georges Leekens, Philippe Vande Walle et Yves Vanderhaeghe. Je leur dois beaucoup, j’avais touché le fond à Bruges, je n’arrivais plus à prendre du plaisir. Ensuite, j’ai pu signer au Standard".

Après plus de 10 ans en Belgique, va-t-il faire son retour au pays ? "Je ne ferme pas la porte mais ça reste compliqué au niveau familial. Je pense que tout le monde le sait. Je n’oublierai jamais ce que j’ai vécu à Charleroi, à Courtrai, au Standard et même à Bruges. Cependant, mon avenir est ici", a-t-il conclu.