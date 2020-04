Roberto Martinez regrette le report de l'Euro : "Nous étions à notre meilleur niveau pour disputer un grand tournoi"

Dans un entretien accordé à la BBC, le sélectionneur des Diables Rouges, Roberto Martinez s'est exprimé au sujet du report de l'Euro à 2021.

Alors que la Belgique a réalisé une campagne de qualification sans faute pour l'Euro avec 10 victoires en 10 matchs, la compétition qui devait débuter dans quelques semaines a finalement été reportée à 2021 en raison du coronavirus. Une décision qui pénalise les Diables Rouges selon leur sélectionneur Roberto Martinez.

En effet, l'entraîneur espagnol a confié ses regrets dans des propos accordés à la BBC et relayés par RTL. "Nous avons eu une campagne de qualification parfaite, avec 30 points en 10 matches. On sentait que physiquement et mentalement, nous étions à notre meilleur niveau pour disputer un grand tournoi. Et soudain, l'Euro n'est plus notre prochain objectif. Nous devrons utiliser la Ligue des Nations et les matches internationaux de mars pour tenter de nous qualifier pour le Mondial, cela en guise de préparation à l'Euro de 2021. Il nous faut regarder vers l'avenir et rester positifs."

Par ailleurs, l'ancien entraîneur d'Everton a également incité à reprendre les championnats européens, actuellement suspendus en raison de la crise sanitaire. "Tout le monde doit bien avoir conscience qu'autrement, les grandes institutions du football, qui existent depuis plus de cent ans, risquent de connaître de graves problèmes financiers. C'est la réalité. Je pense que l'UEFA et la FIFA ont fait le bon choix en insistant sur la reprise des compétitions. Les matches internationaux de mars et juin ont été annulés et l'Euro 2020 a été reporté d'un an afin de laisser aux championnats nationaux la possibilité de chercher une solution avec les détenteurs des droits."