Le Club de Bruges répond à l'Antwerp: "Certains concurrents sont nerveux"

Légèrement visée par le Président de l'Antwerp, la direction brugeoise répond.

Paul Gheysens s'était montré très critique envers le Club de Bruges, Charleroi et Gand, estimant que ces trois clubs étaient les seuls à vouloir stopper la compétition pour protéger leur intérêt, Vincent Mannaert répond dans un entretien accordé au Laatste Nieuws. "Sur base de ce qui se passe en ce moment, il n'y a qu'une seule décision logique", estime le Manager Général du Club.

"Et aussi regrettable que ça soit, c'est la santé qui passe avant tout", insiste-t-il. "L'initiative est venue de neuf plus petits clubs qui, pour des raisons économiques ont demandé que la saison soit arrêtée. Et le Conseil d'Administration a donc demandé, à l'unanimité, de recommander l'arrêt de la compétition."

Les propos de la direction anversoise n'ont pas lieu d'être pour VIncent Mannaert. "Je constate que certains de nos concurrents sont nerveux à l'idée que nous puissions remporter un troisième titre en cinq ans et participer pour la quatrième fois à la Ligue des Champions", conclut-il.