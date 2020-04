La Fédération belge conclut un nouveau partenariat pour améliorer la santé des Diables Rouges

Les joueurs et joueuses de l'équipe nationale belge vont pouvoir profiter de l'expertise de docteurs de la VUB.

L'objectif est simple : améliorer la qualité du sommeil des joueurs et joueuses professionnels. Pour ce faire, les chercheurs et docteurs de la VUB, Johan Newell et Olivier Mairesse, mèneront le plan "Bien dormir, bien joué" conclu avec la Fédération.

Roberto Martinez est très heureux de ce partenariat, comme il l'explique à l'agence de presse Belga : "Aujourd'hui, nous avons besoin de plus en plus de soutien scientifique, et ce dans plus de domaines que nous ne le pensons. Cette approche individuelle et l'accompagnement dont nous pouvons bénéficier de ces experts permettront à nos joueurs de donner le meilleur d'eux-mêmes tout en étant reposés au maximum". Quelques arbitres belges pourront également en bénéficier.