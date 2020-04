Un Néerlandais conseille la Pro League : "Faites tout ce que vous pouvez pour jouer la finale de la Coupe, car sinon..."

Aux Pays-Bas, ça jase après la décision de ne pas désigner de clubs montants et descendants. La distribution des billets européens provoque également beaucoup d'agitation. Utrecht, par exemple, est déjà passé devant les tribunaux. Une situation qu'il vaut mieux éviter en Belgique...

Christian Visser est avocat du football aux Pays-Bas et donne maintenant de bons conseils à la Pro League. Utrecht, pourtant en finale de la Coupe aux Pays-Bas, n'obtiendra pas pas de billet européen. Ce billet ira à Feyenoord l'autre finaliste.

Pour Visser, c'est clair : la Pro League doit tout faire pour au moins jouer la finale. "J'essaierais quand même de faire en sorte que cette finale soit jouée. Si nécessaire à la fin du mois d'août ", a-t-il déclaré à Het Nieuwsblad.

"Aux Pays-Bas, il n'est tout simplement pas permis de jouer au football avant le 1er septembre. Mais tant qu'il y a une ouverture avec vous, je pense que la finale doit être jouée. L'UEFA veut jouer autant de championnats que possible. Si la finale n'est pas atteinte, vous risquez un procès, comme c'est le cas ici aux Pays-Bas. Et pour être honnête : Utrecht a de bonnes chances de le gagner. L'UEFA a annoncé que chaque pays devait distribuer les billets européens "sur les terrains". Alors pourquoi la Coupe, qui selon le règlement donne droit à un tel billet, ne compterait-elle soudainement plus" ?