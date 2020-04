Van Ranst ne peut pas rassurer le monde du football : "Je ne peux pas donner de date limite"

Tous les clubs de football en Belgique veulent des éclaircissements le plus rapidement possible, mais il n'est pas encore certain que le Conseil de sécurité en donne ce vendredi. Marc Van Ranst, qui fait partie du groupe d'experts qui doit déterminer la stratégie de sortie, s'explique...

Van Ranst connaît la détresse qui secoue le football, mais ne peut faire aucune promesse. "Nous devons pratiquer une chose qui est certainement difficile dans le sport : la patience. Je pense que tout le monde voudrait avoir une clarté immédiate, mais nous avons une pandémie, et elle n'évolue pas toujours comme nous le voudrions", dit-il dans Het Laatste Nieuws. "Pour fixer une date plus proche, comme le 4 ou le 15 mai, ça marche toujours. Mais si elle va plus loin, vous avez une telle incertitude. Nous préférons ne pas y mettre une date que nous devrions annuler deux ou trois fois. Je ne peux donc pas donner de date limite. Je ne suis pas connu pour être un homme patient, mais à ce stade, il ne peut en être autrement".