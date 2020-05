🎥 Thierry Henry montre qu'il n'a rien perdu de son toucher de balle

Même à 42 ans, la technique de Thierry Henry en fait pâlir plus d'un dans le monde du football. L'entraîneur de l'Impact Montréal, et ancien adjoint de Roberto Martinez chez les Diables Rouges, l'a rappelé en réalisant une série de gestes techniques tout en défiant ses joueurs de l'Impact Montréal d'en faire autant.

Rappelons qu'à Monaco, certains témoignaient du fait que "Titi" était parfois agacé de ne pas voir ses joueurs capables de réussir des gestes qui lui semblaient naturels. On se doute qu'à Montréal, ce sera la même chose...

#CoachChallengeIMFC @ThierryHenry veut voir de quoi ses joueurs sont capables! / Let’s see what our players got 👊



âžĄïž Saphir Taïder#IsolésEnsemble #IsolatedTogether #IMFC pic.twitter.com/uo3yIKEt6p