Hein Vanhaezebrouck encense deux joueurs de Charleroi: "Ils sont prêts à franchir un cap, à l'étranger"

Le solide duo formé par Marco Ilaimaharitra et Ryota Morioka dans l'entrejeu du Sporting de Charleroi a fait des merveilles et Hein Vanhaezebrouck est conquis.

"Marco Ilaimaharitra? C'est la raison pour laquelle Charleroi est aussi fort depuis des années. C'est clair depuis longtemps qu'il a le niveau pour jouer dans un autre championnat", insiste Hein Vanhaezebrouck à propos de l'international malgache, dans les colonnes du Nieuwsblad.

Ryota Morioka est devenu un autre joueur.

Mais le compère de Marco Ilaimaharitra dans l'entrejeu carolo a, lui aussi, tiré son épingle du jeu cette saison. "En tant que numéro 10, beaucoup de scouts estiment que Ryota Morioka avait atteint son plafond en Belgique. Mais, en jouant plus bas, et avec sa technique et le nombre de ballons qu'il récupère, il est devenu un autre joueur."

Un autre joueur qui pourrait découvrir une compétition plus huppée dans les prochains mois? Pas impossible son Hein Vanhaezebrouck. "Son âge (29 ans) ne joue pas en sa faveur, mais qui sait si son repositionnement ne sera pas un argument qui poussera des clubs étrangers à lui donner une chance.