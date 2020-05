Un ancien Cityzen place Vincent Kompany dans son onze idéal, pas Kevin De Bruyne

Et c'est Joleon Lescott le premier à s'y coller. Aujourd'hui retraité, l'ancien international anglais (26 caps) a passé cinq saisons à Manchester City, le temps de récolter deux titres de champion d'Angleterre et une FA Cup.

Et il ne place qu'un seul Belge dans son onze: Vincent Kompany qu'il a côtoyé durant toute sa période à City et à qui il donne le brassard de capitaine. Kevin De Bruyne, qui prend place sur le banc, est barré par le trio David Silva, Yaya Touré, Raheem Sterling. Samir Nasri se retrouve également sur le banc, aux côtés, entre autres, d'Edin Dzeko et de James Milner.

