Vadis Odjidja bluffé: "Je n'ai jamais vu ça chez un aussi jeune joueur"

Son nom sera, sans doute, sur de nombreuses lèvres lors du prochain mercato et Vadis Odjidja pense que son jeune partenaire est prêt à franchir un cap.

Auteurs d’une excellente saison, les Buffalos risquent de voir plusieurs éléments clé cet été. Et c’est aussi ce que pense le capitaine des Buffalos. "Nos attaquants, notamment, sont très sollicités et c’est normal, ils ont montré de belles choses et tous les clubs veulent de bons attaquants", sourit-il au micro de Proximus et de la Dernière Heure.

Parmi eux, c’est évidemment le jeune Jonathan David, co-meilleur buteur du championnat, qui risque d’agiter le plus le prochain mercato. Prêt à franchir le cap? "Ce qui est remarquable chez lui, c’est son calme. On lit qu’il est suivi par le Barça ou Arsenal, je ne sais pas si c’est vrai, mais en tout cas lui reste très calme par rapport à ça."

Et, peu importe où il signera, Vadis Odjidja prédit un bel avenir à l’attaquant canadien. "C’est à peine sa deuxième saison chez les pros, et c’est extraordinaire tout ce qu’il a déjà fait. Il est calme, il a la tête sur les épaules, il est mature. En ce qui me concerne je n’ai jamais vu ça chez un jeune joueur et je pense qu’il ira très loin."