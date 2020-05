Las Vegas veut accueillir les sports à huis-clos : une option réaliste ?

Alors que le monde du sport est à l'arrêt, Las Vegas aurait suggéré d'accueillir les rencontres de NBA à huis-clos ...

La saison de NBA, comme celle de tous les sports américains, est à l'arrêt en raison du coronavirus et les autorités cherchent des solutions pour reprendre les débats à huis-clos. L'une de ces solutions pourrait se situer à Las Vegas : la société MGM, propriétaire de nombreux bâtiments et casinos à Sin City, aurait proposé à la ligue nord-américaine de basketball de disputer la fin de saison à huis-clos dans leurs installations. Le MGM Grand et la T-Mobile Arena, salles de spectacle accueillant des événements sportifs de grande ampleur tout au long de l'année (principalement des sports de combat comme la boxe ou le MMA), seraient utilisés pour les rencontres, tandis que les joueurs logeraient dans les hôtels du Strip.

Une solution complètement folle et digne d'un film ou d'une émission de téléréalité, mais ce genre de propositions peu réalistes se multiplient ; ainsi, récemment, l'Australie était citée comme lieu potentiel pour terminer la saison de Premier League. Cependant, l'industrie sportive des USA semble déterminée à se remettre en marche (à huis-clos) : plusieurs États ont autorisé la reprise des entraînements, et l'UFC sera la première organisation sportive à reprendre ses compétitions dès ce samedi avec l'UFC 249, programmée en Floride et dont la tenue ne fait presque plus aucun doute désormais.