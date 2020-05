L'Union Saint-Gilloise met en vente des masques à son effigie

Après le Club de Bruges, le Standard et Anderlecht, c'est au tour de l'Union de lancer des masques buccaux à son effigie.

La Royale Union Saint-Gilloise lance ses masques de protection contre le Coronavirus !

"Ces masques, au design sobre et Unioniste sont réutilisables et vous protégeront vous, ainsi que les autres, durant la période de déconfinement. Vous trouverez ces masques, en taille adulte ou en taille enfant, exclusivement sur notre boutique en ligne et vous pouvez les pré-commander dès ce mardi 5 mai 2020", est-il écrit dans le communiqé du club bruxellois.

Les masques unionistes seront vendus au prix de 10 euros pour un pack de 2. Les bénéfices seront reversés à Union Foundation, qui viendra en aide à certains Unionistes touchés par le Covid-19.